Concert avec le trio Concentrio, piano-voix-violoncelle Saint-Sébastien Lannilis

Concert avec le trio Concentrio, piano-voix-violoncelle

Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien Lannilis Finistère

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16 16:15:00

2025-11-16

Les chansons de Loïc TOULARASTEL, admirablement mises en musique par Hervé LESVENAN ont véritablement, dès l’actualité, nos questionnements d’aujourd’hui, nos doutes.

Elles racontent le vivant avec humour et poésie. La rencontre avec la violoncelliste Anne ROUTIER enrichit le tout par son talent, sa sensibilité et son jeu de son merveilleux violoncelle.

Ce beau Trio vous propose un angle de vue poétique, humanistique et esthétique sur les laissés pour compte, les sans voix, les invisibles.

Réservation obligatoire. .

Saint-Sébastien Chapelle Saint-Sébastien Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 81 08 63 10

