Concert avec l’école de musique et jeu Loup Garou MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé
Concert avec l’école de musique et jeu Loup Garou MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé vendredi 7 novembre 2025.
Concert avec l’école de musique et jeu Loup Garou MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 7 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Prix libre
1er vendredi du mois, concert avec l’école de musique Accordanses et soirée jeu « Loup Garou de Thiercelieux ».
Dans le cadre de nos soirées « 1ers vendredis du mois », le 7 décembre nous vous proposons un concert de l’école de musique Accordanses et des parties de Loup Garou, qui commenceront dès la tombée de la nuit à partir de 19h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-07T19:00:00.000+01:00
Fin : 2025-11-07T22:00:00.000+01:00
1
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine