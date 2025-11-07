Concert avec l’école de musique et jeu Loup Garou MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

Concert avec l’école de musique et jeu Loup Garou MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Vendredi 7 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Prix libre

1er vendredi du mois, concert avec l’école de musique Accordanses et soirée jeu « Loup Garou de Thiercelieux ».

Dans le cadre de nos soirées « 1ers vendredis du mois », le 7 décembre nous vous proposons un concert de l’école de musique Accordanses et des parties de Loup Garou, qui commenceront dès la tombée de la nuit à partir de 19h.

Début : 2025-11-07T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T22:00:00.000+01:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine