Concert avec l’ensemble Furia francese et la violoniste Amanda FAVIER | Les Amis de la Musique Auditorium Salle des fêtes Jarnac

Concert avec l'ensemble Furia francese et la violoniste Amanda FAVIER | Les Amis de la Musique

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’association des Amis de la Musique propose un concert avec l’ensemble FURIA FRANCESE et la violoniste, Amanda FAVIER.

Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 22 66 89

English : Concert with the Furia francese ensemble and violinist Amanda FAVIER | Les Amis de la Musique

The Friends of Music association is offering a Christmas concert by the FURIA FRANCESE ensemble and violinist Amanda FAVIER.

German :

Der Verein der Musikfreunde bietet ein Konzert mit dem Ensemble FURIA FRANCESE und der Geigerin Amanda FAVIER an.

Italiano :

L’associazione Amici della Musica propone un concerto con l’ensemble FURIA FRANCESE e la violinista Amanda FAVIER.

Espanol :

La asociación Amigos de la Música ofrece un concierto con el conjunto FURIA FRANCESE y la violinista Amanda FAVIER.

