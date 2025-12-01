Concert avec l’ensemble Furia francese et la violoniste Amanda FAVIER | Les Amis de la Musique Auditorium Salle des fêtes Jarnac
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
L’association des Amis de la Musique propose un concert avec l’ensemble FURIA FRANCESE et la violoniste, Amanda FAVIER.
Auditorium Salle des fêtes 42 Route de Luchac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 22 66 89
English : Concert with the Furia francese ensemble and violinist Amanda FAVIER | Les Amis de la Musique
The Friends of Music association is offering a Christmas concert by the FURIA FRANCESE ensemble and violinist Amanda FAVIER.
German :
Der Verein der Musikfreunde bietet ein Konzert mit dem Ensemble FURIA FRANCESE und der Geigerin Amanda FAVIER an.
Italiano :
L’associazione Amici della Musica propone un concerto con l’ensemble FURIA FRANCESE e la violinista Amanda FAVIER.
Espanol :
La asociación Amigos de la Música ofrece un concierto con el conjunto FURIA FRANCESE y la violinista Amanda FAVIER.
