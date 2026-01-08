Concert avec l’Ensemble Orchestral du Palais Espace mont Gerbassou, salle molière Ambazac
Concert avec l'Ensemble Orchestral du Palais Espace mont Gerbassou, salle molière Ambazac vendredi 30 janvier 2026.
Espace mont Gerbassou, salle molière 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
L’APE vous propose une soirée pleine de musique ! Venez vibrer avec les instruments de l’ensemble orchestral du palais (EOP). On vous attend nombreux pour partager ce beau moment musical ! .
