Concert avec l’Ensemble Orchestral du Palais Espace mont Gerbassou, salle molière Ambazac

Concert avec l’Ensemble Orchestral du Palais

Espace mont Gerbassou, salle molière 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

L’APE vous propose une soirée pleine de musique ! Venez vibrer avec les instruments de l’ensemble orchestral du palais (EOP). On vous attend nombreux pour partager ce beau moment musical ! .

ape.ambazac@gmail.com

