CONCERT AVEC LES AMIS DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DU PEYROU

Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les Amis de la Chapelle Notre Dame du Peyrou propose un concert donné par la chorale d’ici et d’ailleurs de Mèze.

Les Amis de la Chapelle Notre Dame du Peyrou propose un concert donné par la chorale d’ici et d’ailleurs de Mèze. .

Route de Bédarieux Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 10 29 50 54 contact@pradie.fr

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English : CONCERT AVEC LES AMIS DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DU PEYROU

Les Amis de la Chapelle Notre Dame du Peyrou presents a concert by the d’ici et d’ailleurs choir from Mèze.

L’événement CONCERT AVEC LES AMIS DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DU PEYROU Clermont-l’Hérault a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT DU CLERMONTAIS