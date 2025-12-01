Concert avec les artistes San-Seyha et Johan Baron L’Hostellerie Centre d’Art Singulier Dijon

Concert avec les artistes San-Seyha et Johan Baron

L’Hostellerie Centre d’Art Singulier 1 Boulevard Chanoine Kir Dijon Côte-d’Or

Début : 2025-12-14 15:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Poète oral, raconteur d’histoires, SAN-SEYHA est un artiste franco-khmer qui fait danser les mots entre chanson, slam et spoken word, sur des airs de pop. Nourri par de multiples influences, il trouve son identité au croisement entre Gaël Faye et Lavilliers… entre MC Solaar et Stromae. Son 1er album sort en 2021 (Inventé-Printemps) et il y questionne l’exil.

En octobre 2025, SAN-SEYHA revient défendre la sortie physique de son EP TÉRAMI. SAN-SEYHA y parle d’adolescence, d’émancipation, du temps qui se tord, de solastalgie et de voyages. Son duo sur scène avec Johan Baron (piano/machines) est un métissage singulier de pulsations et de poésie entre urbanité et mélodie. .

L’Hostellerie Centre d’Art Singulier 1 Boulevard Chanoine Kir Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

