Concert avec les chorales Place de l'église Saint-Cyr-Montmalin Jura

29 juin 2025 17:30

fin : 2025-06-29

2025-06-29

Concert avec les chorales Les voix du sel d’Arc et Senans et Appassionata-Althair de Salins les Bains

Direction et Piano avec Danièle Berger-Courvoisier

Trompette avec Claude Galmiche

Participation libre .

Place de l’église

Saint-Cyr-Montmalin 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 9 61 44 01 38

