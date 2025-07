Concert avec les Gaillards d’avant Soleil de Jade Préfailles

Concert avec les Gaillards d’avant Soleil de Jade Préfailles mardi 26 août 2025.

Concert avec les Gaillards d’avant

Soleil de Jade 187 Route de la Pointe Saint-Gildas Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-08-26 21:00:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Les Gaillards d’Avant jette l’ancre à Préfailles pour une soirée authentique et typique !

Rendez-vous au village vacances le Soleil de Jade situé à proximité de la Pointe Saint-Gildas de Préfailles pour chanter, tanguer, virer et danser sur des chants marins.

Des chants de marins bien ancré à Préfailles.

Les Gaillards d’Avant sont connus depuis de nombreuses années dans la ville préfaillaise. Ils sont présents lors d’évènements typiques de la région et animent la ville tout au long de l’année. On peut les entendre lors des marchés, la fête du Port et bien d’autres encore.

Ils chantent avec passion des chants marins et vous transportent dans le monde indémodable du matelot. Leur répertoire est assez large. On peut chanter les titres les plus connus avec eux mais aussi découvrir des musiques plus discrètes. De belles découvertes musicales pour un spectacle en toute convivialité et pour toute la famille !

Infos pratiques

Gratuit

Parking sur place

Restauration à proximité découvrez les adresses gourmandes ici

Un rendez-vous musical pour petits et grands dans une ambiance conviviale avec un cadre bord de mer agréable à couper le souffle ! .

Soleil de Jade 187 Route de la Pointe Saint-Gildas Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 23 info@soleildejade.com

