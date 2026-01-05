Concert avec les mots… Dimoné et Enfant Bulle chemin de la Vieille Forme Rochefort
Début : 2026-02-06 20:30:00
Warm up SLAM & CLOS suivi de ENFANT BULLE (chanson pop-corn) & DIMONÉ (chanson outrancière/pop rock).
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Concert ‘With Words…’ Dimoné and Enfant Bulle
Warm up: SLAM & CLOS followed by ENFANT BULLE (pop-corn song) & DIMONÉ (outrageous song/pop rock).
