Concert avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Église Sainte-Thérèse du Val-Vert Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Ne manquez pas ce concert exceptionnel des Petits Chanteurs à la Croix de Bois le 15 novembre à 20h, à l’église Sainte-Thérèse du Val Vert. Un moment d’émotion et de pureté vocale avec l’un des chœurs les plus célèbres de France.

.

Église Sainte-Thérèse du Val-Vert Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 60 43

English :

Don’t miss this exceptional concert by Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois on November 15 at 8pm, at the Sainte-Thérèse du Val Vert church. A moment of emotion and vocal purity with one of France?s most famous choirs.

German :

Verpassen Sie nicht das außergewöhnliche Konzert der Petits Chanteurs à la Croix de Bois am 15. November um 20 Uhr in der Kirche Sainte-Thérèse du Val Vert. Ein Moment der Emotionen und der stimmlichen Reinheit mit einem der berühmtesten Chöre Frankreichs.

Italiano :

Non perdete questo eccezionale concerto dei Petits Chanteurs à la Croix de Bois il 15 novembre alle 20.00, nella chiesa di Sainte-Thérèse du Val Vert. Un momento di emozione e purezza vocale con uno dei cori più famosi di Francia.

Espanol :

No se pierda este concierto excepcional de los Petits Chanteurs à la Croix de Bois el 15 de noviembre a las 20:00 h, en la iglesia de Sainte-Thérèse du Val Vert. Un momento de emoción y pureza vocal con uno de los coros más famosos de Francia.

L’événement Concert avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay