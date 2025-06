Concert avec les Simone Le Rohic Pluméliau-Bieuzy 20 août 2025 17:45

Morbihan

Concert avec les Simone Le Rohic La Balade du Père Nicolas Pluméliau-Bieuzy Morbihan

2025-08-20 17:45:00

fin : 2025-08-20

2025-08-20

[Bluegrass] Morgane G forme un duo captivant avec un autre musicien, se spécialisant dans un mélange de folk et bluegrass. Ensemble, ils revisitent des classiques et composent leurs propres chansons, caractérisées par une harmonie vocale et instrumentale qui rappelle les racines profondes de la musique folk américaine. Leur collaboration offre une synergie unique, marquant chaque performance d’un échange vivant entre les cordes et les voix, capturant l’essence du bluegrass traditionnel avec une touche contemporaine.

Entrée libre à partir de 17h45. .

Le Rohic La Balade du Père Nicolas

Pluméliau-Bieuzy 56930 Morbihan Bretagne

