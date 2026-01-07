Concert avec les Sun Gospel Singers organisé par le KIWANIS club de Haguenau Haguenau

Concert avec les Sun Gospel Singers organisé par le KIWANIS club de Haguenau

Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

2026-02-07

Le KIWANIS club de Haguenau vous invite à son traditionnel concert en l’église protestante de Haguenau, plateau intégralement reversé aux soins de Maëlya, 9 ans, souffrant d’une dégénérescence neuromusculaire rare.

Le KIWANIS club de Haguenau vous invite à son traditionnel concert en l’église

protestante de Haguenau le 7 février prochain à 20h. Entrée et placement libres.

Plateau intégralement reversé aux soins de Maëlya, 9 ans, souffrant d’une

dégénérescence neuromusculaire rare. .

Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 40 20 49 clubkiwanishaguenau@gmail.com

English :

The KIWANIS club de Haguenau invites you to its traditional concert at the Protestant church in Haguenau, with all proceeds going to the care of Maëlya, 9, who suffers from a rare neuromuscular degeneration.

