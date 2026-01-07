Concert avec les Sun Gospel Singers organisé par le KIWANIS club de Haguenau Haguenau
Concert avec les Sun Gospel Singers organisé par le KIWANIS club de Haguenau Haguenau samedi 7 février 2026.
Concert avec les Sun Gospel Singers organisé par le KIWANIS club de Haguenau
Place Albert Schweitzer Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07 22:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Le KIWANIS club de Haguenau vous invite à son traditionnel concert en l’église protestante de Haguenau, plateau intégralement reversé aux soins de Maëlya, 9 ans, souffrant d’une dégénérescence neuromusculaire rare.
Le KIWANIS club de Haguenau vous invite à son traditionnel concert en l’église
protestante de Haguenau le 7 février prochain à 20h. Entrée et placement libres.
Plateau intégralement reversé aux soins de Maëlya, 9 ans, souffrant d’une
dégénérescence neuromusculaire rare. .
Place Albert Schweitzer Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 40 20 49 clubkiwanishaguenau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The KIWANIS club de Haguenau invites you to its traditional concert at the Protestant church in Haguenau, with all proceeds going to the care of Maëlya, 9, who suffers from a rare neuromuscular degeneration.
L’événement Concert avec les Sun Gospel Singers organisé par le KIWANIS club de Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau