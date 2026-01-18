Concert avec Lily Avaz à Duras Duras
Concert avec Lily Avaz à Duras
Salle du Foirail Duras Lot-et-Garonne
Concert une excursion rythmique franco-latino qui entrelace chansons françaises et bossa, bachatas, javas et cumbias à la salle du Foirail avec Lily Avaz .
Salle du Foirail Duras 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 71 18
