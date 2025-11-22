Concert avec l’ochestre d’Harmonie de Surgères Salle du Castel Park Surgères

Concert avec l’ochestre d’Harmonie de Surgères

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Venez écouter l’orchestre d’Harmonie de Surgères.

Entrée libre et gratuite.

Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

English :

Come and listen to the Surgères Concert Band.

Free admission.

German :

Kommen Sie und hören Sie sich das Blasorchester von Surgères an.

Freier Eintritt.

Italiano :

Venite ad ascoltare la Surgères Concert Band.

Ingresso libero.

Espanol :

Venga a escuchar a la Banda de Conciertos de Surgères.

Entrada gratuita.

