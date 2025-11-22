Concert avec l’ochestre d’Harmonie de Surgères Salle du Castel Park Surgères
Concert avec l’ochestre d’Harmonie de Surgères Salle du Castel Park Surgères samedi 22 novembre 2025.
Concert avec l’ochestre d’Harmonie de Surgères
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Venez écouter l’orchestre d’Harmonie de Surgères.
Entrée libre et gratuite.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr
English :
Come and listen to the Surgères Concert Band.
Free admission.
German :
Kommen Sie und hören Sie sich das Blasorchester von Surgères an.
Freier Eintritt.
Italiano :
Venite ad ascoltare la Surgères Concert Band.
Ingresso libero.
Espanol :
Venga a escuchar a la Banda de Conciertos de Surgères.
Entrada gratuita.
