Concert avec Mammouth Place de la Pangée La Baume-Cornillane

Place de la Pangée La Pangée La Baume-Cornillane Drôme
Début : 2026-02-15 17:00:00
fin : 2026-02-15 17:00:00
2026-02-15
Mammouth revisite et se réapproprie des chansons françaises et anglo-saxonnes. Un Beatles a cappella , Chostakovitch mêlé à Gainsbourg, une valse de Brel en tango et changement de musique pour des textes de Brassens ; Michael Jackson se manouchise alors
Place de la Pangée La Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lapangee.org
English :
Mammouth revisits and reappropriates French and Anglo-Saxon songs. A Beatles a cappella , Shostakovich mixed with Gainsbourg, a Brel waltz turned into a tango and a change of music for Brassens lyrics; Michael Jackson then manouchise himself
