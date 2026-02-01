Concert avec Mammouth Place de la Pangée La Baume-Cornillane

Concert avec Mammouth

Place de la Pangée La Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15 17:00:00

2026-02-15

Mammouth revisite et se réapproprie des chansons françaises et anglo-saxonnes. Un Beatles a cappella , Chostakovitch mêlé à Gainsbourg, une valse de Brel en tango et changement de musique pour des textes de Brassens ; Michael Jackson se manouchise alors

Place de la Pangée La Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@lapangee.org

English :

Mammouth revisits and reappropriates French and Anglo-Saxon songs. A Beatles a cappella , Shostakovich mixed with Gainsbourg, a Brel waltz turned into a tango and a change of music for Brassens lyrics; Michael Jackson then manouchise himself

