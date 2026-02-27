Concert avec Maskak Espelette

Concert avec Maskak

Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16.99 – 16.99 – 16.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Présentation du nouvel album Ziklikoa .

A l’apéritif animation avec la Txaranga Punttu Kakotx et après le concert animation avec un DJ. .

Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

