Concert avec Maskak Espelette

Concert avec Maskak Espelette vendredi 6 mars 2026.

Marché couvert Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16.99 – 16.99 – 16.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06

2026-03-06

Présentation du nouvel album Ziklikoa .
A l’apéritif animation avec la Txaranga Punttu Kakotx et après le concert animation avec un DJ.   .

Marché couvert Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

English : Concert avec Maskak

