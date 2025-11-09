Concert avec Mathilde et Dj Nawme dans le cadre de Singulières La Châtre

Concert avec Mathilde et Dj Nawme dans le cadre de Singulières La Châtre vendredi 6 mars 2026.

16 Rue Henri de Latouche La Châtre Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-06 20:30:00
fin : 2026-03-06

2026-03-06

Dans le cadre de la Commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand, un évènement appelé Singulières , se déroule sur 3 jours avec divers animations et notamment concerts, rencontres, dédicaces…
Ce soir à la MJCS a lieu un concert avec Mathilde et DJ Nawme, dans la salle l’écoutille. 10  .

16 Rue Henri de Latouche La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 08 23  accueil@mjcs.fr

English :

As part of the commemoration of the 150th anniversary of George Sand’s death, an event called Singulières is taking place over 3 days, with various activities including concerts, meetings, book signings…

German :

Im Rahmen der Gedenkfeier zum 150. Todestag von George Sand findet eine Veranstaltung mit dem Namen Singulières statt, die drei Tage lang verschiedene Animationen und insbesondere Konzerte, Treffen, Widmungen… bietet.

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di George Sand, si terrà un evento di tre giorni chiamato Singulières , con una serie di attività tra cui concerti, incontri, firme di libri…

Espanol :

Como parte de las celebraciones del 150 aniversario de la muerte de George Sand, tiene lugar un evento de 3 días llamado Singulières , con una variedad de actividades que incluyen conciertos, encuentros, firmas de libros…

