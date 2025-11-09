Concert avec Mathilde et Dj Nawme dans le cadre de Singulières La Châtre
Concert avec Mathilde et Dj Nawme dans le cadre de Singulières
Dans le cadre de la Commémoration des 150 ans de la disparition de George Sand, un évènement appelé Singulières , se déroule sur 3 jours avec divers animations et notamment concerts, rencontres, dédicaces…
Ce soir à la MJCS a lieu un concert avec Mathilde et DJ Nawme, dans la salle l’écoutille. 10 .
16 Rue Henri de Latouche La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 08 23 accueil@mjcs.fr
English :
As part of the commemoration of the 150th anniversary of George Sand’s death, an event called Singulières is taking place over 3 days, with various activities including concerts, meetings, book signings…
German :
Im Rahmen der Gedenkfeier zum 150. Todestag von George Sand findet eine Veranstaltung mit dem Namen Singulières statt, die drei Tage lang verschiedene Animationen und insbesondere Konzerte, Treffen, Widmungen… bietet.
Italiano :
Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della morte di George Sand, si terrà un evento di tre giorni chiamato Singulières , con una serie di attività tra cui concerti, incontri, firme di libri…
Espanol :
Como parte de las celebraciones del 150 aniversario de la muerte de George Sand, tiene lugar un evento de 3 días llamado Singulières , con una variedad de actividades que incluyen conciertos, encuentros, firmas de libros…
