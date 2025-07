Concert avec Moti Guinguette Couzou

Concert avec Moti Guinguette Couzou jeudi 24 juillet 2025.

Concert avec Moti Guinguette

Place de la Mairie Couzou Lot

Début : 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 22:00:00

2025-07-24

Retrouvez la Moti Guinguette sur la place de la Mairie de Couzou pour une soirée concert avec le groupe » Garçon »

Moti guinguette est une guinguette itinérante qui sillonne les villages du Lot et de la Dordogne n’ayant plus ou peu de commerces et proposent bières, vins, cocktails, tapas et desserts, le tout fait maison, avec des produits locaux et de saison

Place de la Mairie Couzou 46500 Lot Occitanie +33 7 86 04 08 14 motiguinguettetruck@gmail.com

English :

Join Moti Guinguette on the Place de la Mairie in Couzou for an evening concert with the group « Garçon »

Moti Guinguette is an itinerant guinguette that travels to villages in the Lot and Dordogne regions with few or no shops, offering beers, wines, cocktails, tapas and desserts, all homemade with local, seasonal produce

German :

Treffen Sie die Moti Guinguette auf dem Rathausplatz von Couzou für einen Konzertabend mit der Gruppe « Garçon »

Moti guinguette ist eine fahrende Guinguette, die durch die Dörfer der Departements Lot und Dordogne zieht, in denen es keine oder nur noch wenige Geschäfte gibt. Sie bieten Bier, Wein, Cocktails, Tapas und Desserts an, alles hausgemacht, mit lokalen und saisonalen Produkten

Italiano :

Unitevi a Moti Guinguette in Place de la Mairie a Couzou per un concerto serale con il gruppo « Garçon »

Moti Guinguette è una guinguette itinerante che visita i villaggi del Lot e della Dordogna con pochi o nessun negozio, offrendo birra, vino, cocktail, tapas e dessert, tutti fatti in casa con prodotti locali e di stagione

Espanol :

Únase a Moti Guinguette en la plaza de la Mairie de Couzou para disfrutar de un concierto nocturno con el grupo « Garçon »

Moti Guinguette es una guinguette ambulante que visita pueblos del Lot y la Dordoña con pocas o ninguna tienda, ofreciendo cerveza, vino, cócteles, tapas y postres, todo hecho en casa con productos locales de temporada

