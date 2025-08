CONCERT AVEC « MUSICA STASIA » Bourbonne-les-Bains

CONCERT AVEC « MUSICA STASIA » Bourbonne-les-Bains vendredi 8 août 2025.

PLACE DES BAINS Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Le groupe néerlandais Musica Stasia apporte des sonorités joyeuses et frivoles à La Douce France. Le répertoire est vaste. Ils jouent à la fois de la musique Dixieland et de la musique folklorique.

Le Dixieland est né à New York au début du XXe siècle et s’est répandu de là à Chicago et à New York. Le Dixieland emmène l’auditeur dans les célèbres Basin Street et Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans, où ce style était joué dans de petits bars. Ce style de musique est un mélange de musique créole avec du ragtime, du blues, des negro spirituals et de la musique de marche. L’accent est principalement mis sur l’improvisation.

La musique folklorique est un voyage musical à travers l’Europe avec une escale en Amérique. Les mélodies sont inspirées de différents types de musique folklorique populaire. Une marche grecque enjouée, le tango argentin passionné, la valse viennoise romantique et la musique émouvante des gitans, la polka fraîche, la musette française frivole et les sonorités poignantes de la Pologne et de la Flandre.

Ce groupe de six musiciens se compose de Thom Dissel, accordéon et chant ; Kees Keetels, trombone, flûte et saxophone ; Kees Kooijmans, trompette et bugle ; Bert van Zandvoort, contrebasse ; Ton Pennings, banjo ; Nico van Engelen, clarinette. .

PLACE DES BAINS Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 01 71 bourbonnelesbains@attractivite52.fr

