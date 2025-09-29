Concert avec Nadau

Place du 14 juillet CAPVERN Capvern Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-02-14 21:00:00

Fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Pour la fête des amoureux le comité des fêtes de Capvern a le plaisir de vous proposer une soirée au rythme de Nadau.

Nadau,

– C’est la cornemuse landaise qui s’engueule avec la guitare électrique, c’est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique, c’est 4 Zénith, 4 Olympia et des milliers de gens qui chantent.

– C’est un spectacle bilingue de 2 heures humour, impertinence, tendresse, poésie.

Tarif places assises 25€

Tarif places debout 22€

Réservations https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-capvern/evenements/concert-nadau-a-capvern ou billetterie à la mairie les mardis 7, 14, 21 et 28 octobre de 14h à 17h30

Place du 14 juillet CAPVERN Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 67 97 46 63 comitedesfetesdecapvern@laposte.net

English :

For Lovers’ Day, the Capvern Festival Committee is delighted to offer you an evening to the rhythm of Nadau.

Nadau,

– It’s the Landes bagpipes that clash with the electric guitar, it’s traditional songs that fry and rub shoulders with music, it’s 4 Zeniths, 4 Olympias and thousands of people singing along.

– It’s a 2-hour bilingual show: humor, impertinence, tenderness, poetry.

Seating price: 25?

Standing room only: 22?

Reservations: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-capvern/evenements/concert-nadau-a-capvern or ticket office at Town Hall on Tuesdays, October 7, 14, 21 and 28 from 2pm to 5:30pm

German :

Zum Fest der Liebenden freut sich das Festkomitee von Capvern, Ihnen einen Abend im Rhythmus von Nadau anbieten zu können.

Nadau,

– Das ist der Dudelsack aus der Landes, der sich mit der elektrischen Gitarre streitet, das ist der traditionelle Gesang, der sich mit der Musik verbiegt und reibt, das sind 4 Zénith, 4 Olympia und Tausende von Menschen, die singen.

– Es ist eine zweistündige zweisprachige Show: Humor, Frechheit, Zärtlichkeit, Poesie.

Preis für Sitzplätze: 25?

Preis für Stehplätze: 22?

Reservierungen: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-capvern/evenements/concert-nadau-a-capvern oder Kartenverkauf im Rathaus am Dienstag, den 7., 14., 21. und 28. Oktober von 14.00 bis 17.30 Uhr

Italiano :

In occasione della Festa degli innamorati, il Comitato del Capvern Festival è lieto di invitarvi a una serata al ritmo di Nadau.

Nadau,

– Sono le cornamuse delle Landes che si scontrano con la chitarra elettrica, sono le canzoni tradizionali che si friggono e si mescolano alla musica, sono 4 Zenith, 4 Olympias e migliaia di persone che cantano insieme a loro.

– È uno spettacolo bilingue di 2 ore: umorismo, impertinenza, tenerezza, poesia.

Prezzo per i posti a sedere: 25?

Biglietti in piedi: 22?

Prenotazioni: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-capvern/evenements/concert-nadau-a-capvern o botteghino del Municipio il martedì 7, 14, 21 e 28 ottobre dalle 14.00 alle 17.30

Espanol :

Para el Día de los Enamorados, el Comité del Festival de Capvern tiene el placer de invitarle a una velada al ritmo de Nadau.

Nadau,

– Son las gaitas de las Landas peleándose con la guitarra eléctrica, son canciones tradicionales que se fríen y se codean con la música, son 4 Zeniths, 4 Olympias y miles de personas cantando.

– Es un espectáculo bilingüe de 2 horas: humor, impertinencia, ternura, poesía.

Precio de las localidades: 25?

Entradas de pie: 22?

Reservas: https://www.helloasso.com/associations/comite-des-fetes-de-capvern/evenements/concert-nadau-a-capvern o en la taquilla del Ayuntamiento los martes 7, 14, 21 y 28 de octubre de 14.00 a 17.30 h

