Concert avec Nadège Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville

Concert avec Nadège

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 20:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Envie de passer une belle soirée en musique dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous pour un concert live de Nadège ????

Après son passage mémorable lors d’Halloween 2019, où elle avait fait vibrer toute la salle, nous avons le plaisir de la retrouver pour une nouvelle édition qui s’annonce tout aussi incroyable !

Au programme une voix envoûtante, des émotions, et un moment chaleureux à partager entre amis, en famille ou entre collègues.

Bar ouvert au public

Boissons et restauration disponibles sur place

Que vous soyez amateur de musique ou simplement à la recherche d’une bonne soirée, cet événement est fait pour vous !

On vous attend nombreux pour faire vibrer Granville ensemble ! .

Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

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English : Concert avec Nadège

L’événement Concert avec Nadège Granville a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer