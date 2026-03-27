Concert avec Nadège Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville
Concert avec Nadège Hôtel Mercure Granville Le Grand Large Granville vendredi 10 avril 2026.
Concert avec Nadège
Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:00:00
fin : 2026-04-10 20:30:00
Date(s) :
2026-04-10
Envie de passer une belle soirée en musique dans une ambiance conviviale ? Rejoignez-nous pour un concert live de Nadège ????
Après son passage mémorable lors d’Halloween 2019, où elle avait fait vibrer toute la salle, nous avons le plaisir de la retrouver pour une nouvelle édition qui s’annonce tout aussi incroyable !
Au programme une voix envoûtante, des émotions, et un moment chaleureux à partager entre amis, en famille ou entre collègues.
Bar ouvert au public
Boissons et restauration disponibles sur place
Que vous soyez amateur de musique ou simplement à la recherche d’une bonne soirée, cet événement est fait pour vous !
On vous attend nombreux pour faire vibrer Granville ensemble ! .
Hôtel Mercure Granville Le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert avec Nadège
L’événement Concert avec Nadège Granville a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Visites insolites Pinceaux et Fourchettes Office de Tourisme Granville Terre et Mer Granville 27 mars 2026
- Soirée familiale Fête nationale du Court mètrage Freedôm Granville 27 mars 2026
- Concert Tchaïkovski, Chostakovitch, Ensemble de l’Opéra Orchestre Normandie Rouen Théâtre de l’Archipel Granville 27 mars 2026
- Festival Foot U13 Pitch Cité des Sports Granville 28 mars 2026
- Séance spéciale Fête du court métrage 2026 Cinéma Le Sélect Granville 28 mars 2026