Concert avec Nicolas Jules à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Il nous vient de loin, Nicolas Jules et il sera à L’Escalier pour un concert
Nicolas Jules aime, écrit, chante, joue de la guitare et monte sur scène avec l’envie tenace d’échapper au monde du travail. Il ne possède ni maison ni voiture. Il a enregistré plusieurs disques longues durées mais ça prend de la place alors il aimerait bien que vous en commandiez quelques-uns. Comme le temps passe vite et que la postérité ne l’intéresse pas du tout, il espère vous rencontrer bientôt, vous et lui bien vivants.
Nombreuses tournées France, Belgique, Suisse, Québec, Maroc, Italie, Hong-Kong, Deux-Sèvres
Prix des découvertes du Printemps de Bourges
Prix du jury du festival Alors chante de Montauban
Prix Félix Leclerc aux Francofolies de Montréal
Coup de cœur de l’Académie Charles Cros pour les disques « le cœur sur la table » & powête
GRAND PRIX de l’Académie Charles Cros .
3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org
