Concert avec Nicolas Jules à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat samedi 4 octobre 2025.

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Il nous vient de loin, Nicolas Jules et il sera à L’Escalier pour un concert

Nicolas Jules aime, écrit, chante, joue de la guitare et monte sur scène avec l’envie tenace d’échapper au monde du travail. Il ne possède ni maison ni voiture. Il a enregistré plusieurs disques longues durées mais ça prend de la place alors il aimerait bien que vous en commandiez quelques-uns. Comme le temps passe vite et que la postérité ne l’intéresse pas du tout, il espère vous rencontrer bientôt, vous et lui bien vivants.

Nombreuses tournées France, Belgique, Suisse, Québec, Maroc, Italie, Hong-Kong, Deux-Sèvres

Prix des découvertes du Printemps de Bourges

Prix du jury du festival Alors chante de Montauban

Prix Félix Leclerc aux Francofolies de Montréal

Coup de cœur de l’Académie Charles Cros pour les disques « le cœur sur la table » & powête

GRAND PRIX de l’Académie Charles Cros .

3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30 animation@lescalier87.org

