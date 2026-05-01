Concert avec Osaka Chemin du Presbytère Lombia
Concert avec Osaka Chemin du Presbytère Lombia vendredi 29 mai 2026.
Lombia
Concert avec Osaka
Chemin du Presbytère Assoç béarnaise Lombia Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Venez danser et profiter d’une soirée conviviale pour les 7 ans de l’asso. Restauration et buvette sur place. Repas sur réservation. .
Chemin du Presbytère Assoç béarnaise Lombia 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 96 63 61 alassocbearnaise@gmail.com
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English : Concert avec Osaka
L’événement Concert avec Osaka Lombia a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran