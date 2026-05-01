Concert avec Osaka Chemin du Presbytère Lombia

Lombia

Concert avec Osaka

Chemin du Presbytère Assoç béarnaise Lombia Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Venez danser et profiter d’une soirée conviviale pour les 7 ans de l’asso. Restauration et buvette sur place. Repas sur réservation. .

Chemin du Presbytère Assoç béarnaise Lombia 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 96 63 61 alassocbearnaise@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec Osaka

L’événement Concert avec Osaka Lombia a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran