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Concert avec Osaka Chemin du Presbytère Lombia

Concert avec Osaka Chemin du Presbytère Lombia

Concert avec Osaka Chemin du Presbytère Lombia vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Chemin du Presbytère

Adresse : Assoç béarnaise

Ville : 64160 Lombia

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Lombia

Concert avec Osaka

Chemin du Presbytère Assoç béarnaise Lombia Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Venez danser et profiter d’une soirée conviviale pour les 7 ans de l’asso. Restauration et buvette sur place. Repas sur réservation.   .

Chemin du Presbytère Assoç béarnaise Lombia 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 96 63 61  alassocbearnaise@gmail.com

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English : Concert avec Osaka

L’événement Concert avec Osaka Lombia a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran