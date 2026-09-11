Informations pratiques

Lignières

Concert avec Press Play à Lignières

47 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : 19 – 19 – 24 EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Soyez de cette soirée festive au restaurant Aux Sources, autour d’un bon petit plat, en écoutant le groupe PressPlay que l’on ne présente plus, pour des interprétations rock et musiques populaires. Menu unique, réservations conseillées.

Réservations conseillées pour cette soirée avec au menu mousse de saumon ou quiche Lorraine, poulet à la crème et aux poireaux ou filet mignon de porc avec sauce à la moutarde, crème de spéculoos ou mousse au citron vert. 19 .

47 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52

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English :

Be part of this festive evening at the Fountain of Friends, over a delicious meal, and listening to the renowned Press Play band. Reservations recommended.

L’événement Concert avec Press Play à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIGNIERES