Concert avec Press Play à Lignières Lignières
vendredi 11 septembre 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Concert avec Press Play à Lignières
47 Grande Rue Lignières Cher
Tarif : 19 – 19 – 24 EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Soyez de cette soirée festive au restaurant Aux Sources, autour d’un bon petit plat, en écoutant le groupe PressPlay que l’on ne présente plus, pour des interprétations rock et musiques populaires. Menu unique, réservations conseillées.
Réservations conseillées pour cette soirée avec au menu mousse de saumon ou quiche Lorraine, poulet à la crème et aux poireaux ou filet mignon de porc avec sauce à la moutarde, crème de spéculoos ou mousse au citron vert. 19 .
47 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52
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English :
Be part of this festive evening at the Fountain of Friends, over a delicious meal, and listening to the renowned Press Play band. Reservations recommended.
L’événement Concert avec Press Play à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-08-31 par OT LIGNIERES
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