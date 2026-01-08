Concert avec repas Nico Wayne Toussaint Engayrac

Concert avec repas Nico Wayne Toussaint

Salle des fêtes Engayrac Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Nico Wayne Toussaint, un des meilleurs harmonicistes français, se produira à Engayrac en quartet pour une soirée festive et gastronomique.

Salle des fêtes Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert avec repas Nico Wayne Toussaint

Nico Wayne Toussaint, one of France’s finest harmonica players, performs in Engayrac with a quartet for a festive evening of gastronomy.

