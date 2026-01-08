Concert avec repas Nico Wayne Toussaint Engayrac
Concert avec repas Nico Wayne Toussaint Engayrac samedi 7 février 2026.
Concert avec repas Nico Wayne Toussaint
Salle des fêtes Engayrac Lot-et-Garonne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Nico Wayne Toussaint, un des meilleurs harmonicistes français, se produira à Engayrac en quartet pour une soirée festive et gastronomique.
Salle des fêtes Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 46 06 28 laplagnen1@aol.com
English : Concert avec repas Nico Wayne Toussaint
Nico Wayne Toussaint, one of France’s finest harmonica players, performs in Engayrac with a quartet for a festive evening of gastronomy.
