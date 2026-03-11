Concert avec Romain LEMIRE Compolibat
Concert avec Romain LEMIRE Compolibat samedi 21 mars 2026.
Concert avec Romain LEMIRE
Compolibat Aveyron
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Concert avec Romain LEMIRE, chez Martine et Michel, à 20 h. Réservations 06 13 60 53 35. (Chantons sous les toits)
Compolibat 12350 Aveyron Occitanie +33 6 13 60 53 35
English :
Concert with Romain LEMIRE, at Martine and Michel’s, 8 pm. Reservations 06 13 60 53 35. (Chantons sous les toits)
L’événement Concert avec Romain LEMIRE Compolibat a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)