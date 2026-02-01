Concert avec RTZ Kolektiboa + Ødei + La Basu + The Border Kidz + Kramsa Halles de Gaztelu Hendaye

Concert avec RTZ Kolektiboa + Ødei + La Basu + The Border Kidz + Kramsa

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Soirée organisée par le collectif RTZ et l’association Lanetik Egina. Sur scène, vous retrouverez La Basu, The Border Kidz, Kramssa et Odei.

Ce sera également l’occasion pour le collectif RTZ de présenter son nouvel album intitulé EDEN.

Pour terminer la soirée, un After animé par Dj Uzkuluz aura lieu à Enbata Gaztetxea. .

Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

