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AGENDA · La Turballe

Concert avec Shawinigan Café épicerie du PLAN B La Turballe

jeudi 8 octobre 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Café épicerie du PLAN B
Adresse
12, place du Marché
Ville
44420 La Turballe
Département
Loire-Atlantique
Tarif

La Turballe

Concert avec Shawinigan

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :
2026-10-08

Trio né de la rencontre de Laurent Caron (chant, guitare, podorythmie),  de Yves Langlois ( violon,chant) et Philippe Le Vrier (guitare, bouzouki,chant) lors du festival An Seisiun de Mesquer  en Juillet 2024.
Après une soirée improvisée et un accueil et une participation enthousiaste des festivaliers présents ce soir-là, le trio a décidé de se retrouver pour monter ensemble un spectacle composé principalement de chants et airs du Québec.   .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12  association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Concert avec Shawinigan La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44

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