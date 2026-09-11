Concert avec Shawinigan Café épicerie du PLAN B La Turballe

Informations pratiques

La Turballe

Concert avec Shawinigan

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:00:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Trio né de la rencontre de Laurent Caron (chant, guitare, podorythmie), de Yves Langlois ( violon,chant) et Philippe Le Vrier (guitare, bouzouki,chant) lors du festival An Seisiun de Mesquer en Juillet 2024.

Après une soirée improvisée et un accueil et une participation enthousiaste des festivaliers présents ce soir-là, le trio a décidé de se retrouver pour monter ensemble un spectacle composé principalement de chants et airs du Québec. .

Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr

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English :

L’événement Concert avec Shawinigan La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44