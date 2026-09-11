Concert avec Shawinigan Café épicerie du PLAN B La Turballe
jeudi 8 octobre 2026 · Café épicerie du PLAN B · La Turballe
Informations pratiques
La Turballe
Concert avec Shawinigan
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 20:00:00
fin : 2026-10-08 22:00:00
Date(s) :
2026-10-08
Trio né de la rencontre de Laurent Caron (chant, guitare, podorythmie), de Yves Langlois ( violon,chant) et Philippe Le Vrier (guitare, bouzouki,chant) lors du festival An Seisiun de Mesquer en Juillet 2024.
Après une soirée improvisée et un accueil et une participation enthousiaste des festivaliers présents ce soir-là, le trio a décidé de se retrouver pour monter ensemble un spectacle composé principalement de chants et airs du Québec. .
Café épicerie du PLAN B 12, place du Marché La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 72 66 30 12 association@leplanb-laturballe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert avec Shawinigan La Turballe a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44
À voir aussi à La Turballe (Loire-Atlantique)
- Atelier d’écriture créative avec Hélène Saudubray Café-épicerie Bio du Plan B La Turballe 11 septembre 2026
- Conférence Adapter son logement au changement climatique Café épicerie du PLAN B La Turballe 12 septembre 2026
- Stage de pastel avec Marie-France Oosterhof Centre Culturel Saint Pierre La Turballe 12 septembre 2026
- Atelier pomme de touline Port de La Turballe La Turballe 12 septembre 2026
- Atelier bracelets Port de La Turballe La Turballe 12 septembre 2026