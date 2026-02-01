Concert avec Sorenza Hôtel Mercure Granville le Grand Large Granville

Concert avec Sorenza

Hôtel Mercure Granville le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 19:00:00

fin : 2026-02-15 20:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Artiste normande et prochaine révélation de l’année, Sorenza investit notre bar d’hôtel pour un concert intimiste et exceptionnel, au cœur des festivités du carnaval. Révélée par The Voice, elle vous donne rendez-vous dans un véritable écrin musical pour une soirée unique.

Lors de cette rencontre privilégiée, Sorenza interprétera notamment son nouveau single, travaillé en collaboration avec le grand humoriste Thomas DESEUR, en exclusivité dans notre salon.

Plus qu’un concert, c’est une immersion dans l’univers d’une voix rare. Sorenza séduit par sa présence magnétique, son interprétation habitée et sa capacité à créer une connexion immédiate avec son public. Chaque note raconte une histoire, chaque chanson fait vibrer la salle. Ceux qui l’ont déjà vue sur scène le savent elle ne chante pas, elle fait ressentir.

Dans l’atmosphère chaleureuse et élégante de notre bar, laissez-vous porter par une soirée hors du temps

• un verre à la main,

• la musique live à quelques mètres de vous,

• l’énergie festive et colorée du carnaval,

• et cette sensation rare de vivre un moment unique, presque confidentiel.

Que vous soyez amateur de belles voix, curieux de découvertes artistiques ou simplement en quête d’une soirée mémorable, cet événement est l’occasion parfaite de mêler émotion, fête et proximité.

Capacité limitée afin de préserver l’intimité et la qualité de l’expérience.

Réservation vivement conseillée… et faites partie de ceux qui diront J’y étais . .

Hôtel Mercure Granville le Grand Large 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@accor.Com

