concert avec VODERE Cercle de travailleurs de BROCAS Brocas

Cercle de travailleurs de BROCAS 619 rue des forgerons Brocas Landes

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Après sa participation à The Voice en 2020, Yoann Dejean devient VODÈRE. Son nom est inspiré d’un vent du lac Léman à côté duquel il a grandi la Vaudaire.

Pour lui, écrire des chansons, c’est comme mettre des cartes postales dans une boîte à chaussures. Fixer le sentiment d’un moment T, un bon moyen de se guérir et de passer à autre chose. La chanson française folk aux reflets rock de Vodère aborde des thèmes comme l’envie de voyage, de réaliser ses rêves, de se reconstruire après des épreuves, des ruptures amoureuses ou amicales… Sous ses airs de marin, Vodère est en réalité un mec sensible qui a traversé son compte d’obstacles, mais qui se relève toujours et surtout en gardant le sourire ! Il aime les chansons qui racontent des histoires, et pour écrire les siennes, il s’inspire de Francis Cabrel, Jean-Jacques Goldman et Gérald de Palmas. Pour vous le 06/02/2026 au cercle de BROCAS .

