Concert avec Yoan La Ferté Macé

Concert avec Yoan La Ferté Macé jeudi 17 juillet 2025.

Concert avec Yoan

bar de la plage La Ferté Macé Orne

Début : 2025-07-17 20:00:00

fin : 2025-07-17 21:00:00

2025-07-17

Rejoignez Yoan pour une Animation musicale au bord de la base de loisirs !

Chansons françaises et internationales sur la terrasse du Bar de la Plage

bar de la plage La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +66 166910

English : Concert avec Yoan

Join Yoan for musical entertainment on the edge of the leisure park!

French and international songs on the terrace of the Bar de la Plage

German :

Begleiten Sie Yoan bei einer musikalischen Animation am Rande der Freizeitanlage!

Französische und internationale Lieder auf der Terrasse der Bar de la Plage

Italiano :

Unitevi a Yoan per un intrattenimento musicale ai margini del centro ricreativo!

Canzoni francesi e internazionali sulla terrazza del Bar de la Plage

Espanol :

Únete a Yoan y disfruta de la música al borde del centro de ocio

Canciones francesas e internacionales en la terraza del Bar de la Plage

