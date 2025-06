Concert avec Youva Sid avenue des essarts (face a la mer) Courseulles-sur-Mer 4 juillet 2025 19:00

Calvados

Concert avec Youva Sid avenue des essarts (face a la mer) Sunny Bar Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Concert de musique blues rock avec youva sid au sunny bar.

Concert de musique blues rock avec youva sid au sunny bar. .

avenue des essarts (face a la mer) Sunny Bar

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie

English : Concert avec Youva Sid

Blues rock concert with youva sid at the sunny bar.

German : Concert avec Youva Sid

Bluesrock-Konzert mit youva sid in der sunny bar.

Italiano :

Concerto rock blues con youva sid al sunny bar.

Espanol :

Concierto de blues rock con youva sid en el sunny bar.

L’événement Concert avec Youva Sid Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-21 par Calvados Attractivité