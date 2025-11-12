Concert Avishai Cohen Quintet Magic Mirrors Le Havre
Concert Avishai Cohen Quintet Magic Mirrors Le Havre mercredi 12 novembre 2025.
Concert Avishai Cohen Quintet
Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 19:30:00
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Reconnu pour avoir mis la basse au premier plan du jazz et acclamé dans le monde entier pour son travail, Avishaï Cohen Quintet reçoit le prestigieux prix Miles Davis au Festival de jazz de Montréal en 2023. Décrit comme un visionnaire du jazz , il fait partie des 100 bassistes les plus influents du XXe siècle.
En formation Quintet pour ce concert d’exception au Magic Mirrors, plongez dans l’univers du Jazz aux accents pops, classiques et folkloriques.
Inscription obligatoire .
Magic Mirrors 5 Quai Frissard Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr
English : Concert Avishai Cohen Quintet
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Avishai Cohen Quintet Le Havre a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie