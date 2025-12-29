Concert Avishai Cohen Vitré

Concert Avishai Cohen

Concert d’Avishai Cohen BrightLight à la salle Le Théâtre de Vitré le mardi 3 mars 2026 à 20h30.

Mondialement reconnu comme l’un des plus brillants contrebassistes des dernières décennies, musicien éclectique, découvreur de talents, Avishai Cohen aime brasser les styles en toute liberté. Fusion enivrante de jazz contemporain, world music et influences orientales, sa musique métissée incarne créativité et universalité.

Entouré ici d’une nouvelle génération d’étoiles montantes au talent impressionnant, il nous offre une expérience musicale unique. Tourbillon d’improvisations audacieuses, rythmes pulsants et mélodies envoûtantes le quintet élabore des paysages sonores riches en émotion et en virtuosité et captive son public avec une énergie inégalée et une créativité sans limite.

Pour tous.

Billetterie et plus d’informations sur vitre.bzh ou au 02 23 55 55 80

Salle Le Théâtre, Centre Culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, 35500 Vitré. .

2 rue de Strasbourg Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 55 55 80

