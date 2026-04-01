Concert Avril de Poisson Poisson
Concert Avril de Poisson Poisson samedi 25 avril 2026.
Poisson
Concert Avril de Poisson
Eglise de Poisson Poisson Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
37ème Avril de Poisson, festival de chorales avec la présence de deux Chœurs d’Hommes et d’un Chœur de Femmes.
Le Chœur des Hommes Sud Bourgogne invite Voidum de Bourg en Bresse et la Mezerine de Belleville.
Un festival bien ancré dans le calendrier artistique de la région ou la qualité et l’éclectisme du programme s’allient à la parfaite acoustique de l’église. .
Eglise de Poisson Poisson 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 05 99 joel.guyot-de-caila@orange.fr
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English : Concert Avril de Poisson
L’événement Concert Avril de Poisson Poisson a été mis à jour le 2026-04-14 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III
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