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Concert Avril de Poisson Poisson

Concert Avril de Poisson Poisson samedi 25 avril 2026.

Adresse : Eglise de Poisson

Ville : 71600 Poisson

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poisson

Concert Avril de Poisson

Eglise de Poisson Poisson Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

37ème Avril de Poisson, festival de chorales avec la présence de deux Chœurs d’Hommes et d’un Chœur de Femmes.

Le Chœur des Hommes Sud Bourgogne invite Voidum de Bourg en Bresse et la Mezerine de Belleville.

Un festival bien ancré dans le calendrier artistique de la région ou la qualité et l’éclectisme du programme s’allient à la parfaite acoustique de l’église.   .

Eglise de Poisson Poisson 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 05 99  joel.guyot-de-caila@orange.fr

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English : Concert Avril de Poisson

L’événement Concert Avril de Poisson Poisson a été mis à jour le 2026-04-14 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III

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