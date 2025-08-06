Concert Axel Bauer Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Axel Bauer Théâtre Le Normandy Le Havre jeudi 26 février 2026.

Concert Axel Bauer

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 20:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Avec ce huitième album studio, Axel Bauer poursuit le sillon ouvert avec Radio Londres en 2022, qu’il prolonge ici avec plus de souffle, d’ampleur et de liberté. Un album riche, composé de plus de vingt titres, écrits et composés par lui, avec la participation de ses auteurs de toujours Pierre-Yves Lebert, Boris Bergman et Brigitte Fontaine.

On y retrouve une musique tendue, vivante, instinctive et soignée. Des morceaux puissants et sensibles à la fois, mais toujours avec une attention portée à la construction, aux textes, à la mélodie.cUn équilibre entre énergie et nuances, intensité et émotion, punchlines et fil sensible. On y entend des échos de Bowie, Prince, du groove, du rock 70’s, des sonorités 80’s, 90’s, 2000’s, des guitares, des synthés, mais surtout une manière personnelle de faire circuler la tension et la beauté sans basculer dans la démonstration — et toujours avec cette capacité à créer un tout à la fois libre, élégant et hors du temps.

Réservation obligatoire .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

