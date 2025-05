Concert Axel Chill – Salle de sport et loisirs La Plaine-sur-Mer, 4 juillet 2025 20:30, La Plaine-sur-Mer.

Concert Axel Chill Salle de sport et loisirs Avenue des Sports La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Axel Chill Auteur, compositeur, interprète… et en concert à La Plaine-sur-Mer !

La ville de La Plaine-sur-Mer aura le plaisir d’accueillir Axel Chill pour un concert exceptionnel à la Salle des fêtes de l’Espace Sports et Loisirs.

Cet auteur, compositeur et interprète viendra présenter son univers musical, caractérisé par des chansons originales agrémentées de samples.Ce concert promet d’être une belle occasion de découvrir ou redécouvrir le talent de cet artiste.

A propos de l’artiste

Axel Chill est un auteur, compositeur et interprète originaire de Bretagne, plus précisément de Saint-Malo. Il est décrit comme un artiste « atypique, authentique et libre » et se spécialise dans la variété française, avec des influences pop, rock et même jazzy ou java. Son univers musical est parfois qualifié de « lucido-naïf ».

Info pratique

entrée gratuite

tout public

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Salle de sport et loisirs Avenue des Sports

La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

English :

Axel Chill: Author, composer, performer… and in concert at La Plaine-sur-Mer!

German :

Axel Chill: Autor, Komponist, Interpret… und live in La Plaine-sur-Mer!

Italiano :

Axel Chill: autore, compositore, interprete… e in concerto a La Plaine-sur-Mer!

Espanol :

Axel Chill: autor, compositor, intérprete… ¡y en concierto en La Plaine-sur-Mer!

