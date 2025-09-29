Concert, Ayab par Arbadetorne Trio

Salle municipale Nalliers Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Des cordes frottées, un accordéon…. ça pulse, ça impulse, ça gavotte, ça teurlasse. Coume in draule inserviablle qu’o jingaille trjou!

Ayab’ c’est le nouveau projet de bal d’Arbadétorne Trio, une grande marée d’énergie venue de l’ouest.

Vingt cinq ans de danse de Vendée/Poitou, de bals a travers la France et l’Europe, et voilà que les cartes sont rebattues, la musique nouvelle, une autre dynamique mais toujours cette envie folle de porter la danse! L’éternel bonheur de la musique qui devient mouvement, du mouvement qui devient plaisir.

Dans l’après-midi, les porteurs d’un billet pour le concert pourront participer à une initiation aux danses vendéennes de 15h30 à 17h30! Pensez à réserver , les places sont limitées.

.

Salle municipale Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

L’événement Concert, Ayab par Arbadetorne Trio Nalliers a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud