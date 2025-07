Concert Aymeric Jullien Rue de l’église Saules

Concert Aymeric Jullien Rue de l'église Saules mardi 29 juillet 2025.

Concert Aymeric Jullien

Rue de l’église Eglise de Saules Saules Saône-et-Loire

Début : 2025-07-29 20:00:00

fin : 2025-07-29

Venez découvrir la voix exceptionnelle de cet auteur-compositeur-conteur. Sa voix de haute-contre, qui va du très aigüe au très grave lui permet d’interpréter aussi bien des grands airs d’opéra lyrique que du classique, de la variété ou du hard-rock ! Lui, qui a refusé de participer au très médiatique concours The Voice afin de garder sa liberté, se définit comme un chanteur libre !

Aymeric aime le mélange des genres culturels, et à chaque concert, il emmène les spectateurs dans son uni-vers avec des ballades aux textes poignants, des chansons festives aux accents humoristiques, des arias ly-riques et sacrés, des hymnes flamboyants.

On ne sort jamais indemne d’un passage dans l’univers d’Aymeric… .

Eglise de Saules, Saules 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

