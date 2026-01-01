Concert Aymeric Simon & Howling Hosue Band Avoine

Concert Aymeric Simon & Howling Hosue Band

Malgré son jeune âge, Aymeric Simon est déjà un vieux routier de la note bleue et un de ses plus fidèles serviteurs dans notre far-west et vous l’avez sans doute croisé sur une scène, dans un bar, un festival, en solo, duo ou trio.

Despite his young age, Aymeric Simon is already an old hand at the blue note and one of its most loyal servants in our Far West , and you’ve no doubt come across him on stage, in a bar, at a festival, in solo, duo or trio.

