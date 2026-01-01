Concert Aymeric Simon & Howling Hosue Band Avoine
Concert Aymeric Simon & Howling Hosue Band Avoine dimanche 25 janvier 2026.
Concert Aymeric Simon & Howling Hosue Band
12 Rue de la Charmille Avoine Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Malgré son jeune âge, Aymeric Simon est déjà un vieux routier de la note bleue et un de ses plus fidèles serviteurs dans notre far-west et vous l’avez sans doute croisé sur une scène, dans un bar, un festival, en solo, duo ou trio.
12 Rue de la Charmille Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Despite his young age, Aymeric Simon is already an old hand at the blue note and one of its most loyal servants in our Far West , and you’ve no doubt come across him on stage, in a bar, at a festival, in solo, duo or trio.
