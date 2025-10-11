Concert Ayom / Nancy Jazz Pulsations Châtenois
Concert Ayom / Nancy Jazz Pulsations
Place du Champ de Foire Châtenois Vosges
Tarif : 15 EUR
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
2025-10-11
AYOM est un sextet de musiciens voyageurs (Brésil, Italie/Espagne, Grèce/Italie, Italie, Angola) unissant des identités méditerranéennes autour des musiques de la diaspora africaine découvertes à Lisbonne. Leur nom, Ayom, évoque le “Seigneur de la Musique” afro-brésilien. Leur participation au Black Atlantic Tour a révélé la puissance émotionnelle de leur musique afro-lusitanienne et afro-latine. Ce groupe multiculturel de six membres transcende les clivages culturels, établissant un lien profond d’unité au-delà des origines, genres, ethnies et idéologies. Leur musicalité nomade, profonde et dansante mêle tradition et modernité, poésie et énergie, joie et engagement, racontant leur parcours à travers des sonorités universelles.Tout public
Place du Champ de Foire Châtenois 88170 Vosges Grand Est +33 3 29 94 55 61 contact@ccov.fr
English :
AYOM is a sextet of travelling musicians (Brazil, Italy/Spain, Greece/Italy, Italy, Angola) uniting Mediterranean identities around the music of the African diaspora discovered in Lisbon. Their name, Ayom, evokes the Afro-Brazilian « Lord of Music ». Their participation in the Black Atlantic Tour revealed the emotional power of their Afro-Lusitanian and Afro-Latin music. This multicultural six-piece band transcends cultural divides, establishing a deep bond of unity across origins, genres, ethnicities and ideologies. Their nomadic, profound and danceable musicality blends tradition and modernity, poetry and energy, joy and commitment, recounting their journey through universal sounds.
German :
AYOM ist ein Sextett aus reisenden Musikern (Brasilien, Italien/Spanien, Griechenland/Italien, Italien, Angola), die mediterrane Identitäten um die in Lissabon entdeckte Musik der afrikanischen Diaspora herum vereinen. Ihr Name Ayom erinnert an den afro-brasilianischen « Herrn der Musik ». Ihre Teilnahme an der Black Atlantic Tour hat die emotionale Kraft ihrer afro-lusitanischen und afro-lateinamerikanischen Musik enthüllt. Die sechsköpfige multikulturelle Band überwindet kulturelle Grenzen und schafft eine tiefe Verbindung der Einheit über Herkunft, Genres, Ethnien und Ideologien hinweg. Ihre nomadische, tiefgründige und tanzbare Musikalität vermischt Tradition und Moderne, Poesie und Energie, Freude und Engagement und erzählt ihre Geschichte mit universellen Klängen.
Italiano :
AYOM è un sestetto di musicisti itineranti (provenienti da Brasile, Italia/Spagna, Grecia/Italia, Italia e Angola) che unisce le identità mediterranee intorno alla musica della diaspora africana scoperta a Lisbona. Il loro nome, Ayom, evoca il « Signore della Musica » afro-brasiliano. La loro partecipazione al Black Atlantic Tour ha rivelato la potenza emotiva della loro musica afro-lusitana e afro-latina. Questa band multiculturale di sei elementi trascende le divisioni culturali, forgiando un profondo legame di unità attraverso origini, generi, etnie e ideologie. La loro musicalità nomade, profonda e ballabile fonde tradizione e modernità, poesia ed energia, gioia e impegno, raccontando la storia del loro viaggio attraverso suoni universali.
Espanol :
AYOM es un sexteto de músicos itinerantes (de Brasil, Italia/España, Grecia/Italia, Italia y Angola) que unen identidades mediterráneas en torno a la música de la diáspora africana descubierta en Lisboa. Su nombre, Ayom, evoca al « Señor de la Música » afrobrasileño. Su participación en la Gira del Atlántico Negro reveló la fuerza emocional de su música afrolusitana y afrolatina. Esta banda multicultural de seis músicos trasciende las divisiones culturales, forjando un profundo vínculo de unidad a través de orígenes, géneros, etnias e ideologías. Su musicalidad nómada, profunda y bailable mezcla tradición y modernidad, poesía y energía, alegría y compromiso, contando la historia de su viaje a través de sonidos universales.
