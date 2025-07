Concert Azahar La Maison forte Monbalen

Concert Azahar La Maison forte Monbalen jeudi 31 juillet 2025.

Concert Azahar

La Maison forte 9 route du Tuquet Monbalen Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-07-31

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

De la Cueca Chilienne, aux rythmes Afro-Colombiens, en passant par les Valses Péruviennes et le Son Jarocho Mexicain, ces musicien.e.s passionné.e.s de musiques traditionnelles interprètent compositions et airs populaires, en jouant de leurs différentes influences et de leur culture musicale.

La Maison forte 9 route du Tuquet Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 63 91 info@la-maison-forte.com

English : Concert Azahar

From Chilean Cueca to Afro-Colombian rhythms, from Peruvian Waltzes to Mexican Son Jarocho, these musicians with a passion for traditional music perform compositions and popular tunes, playing on their different influences and musical cultures.

German :

Von der chilenischen Cueca, über afrokolumbianische Rhythmen, peruanische Walzer und den mexikanischen Son Jarocho diese Musiker, die sich für traditionelle Musik begeistern, interpretieren Kompositionen und populäre Melodien und spielen mit ihren verschiedenen Einflüssen und ihrer musikalischen Kultur.

Italiano :

Dalla Cueca cilena ai ritmi afrocolombiani, dai valzer peruviani al Son Jarocho messicano, questi musicisti appassionati di musica tradizionale eseguono composizioni e brani popolari, giocando sulle loro diverse influenze e culture musicali.

Espanol : Concert Azahar

De la cueca chilena a los ritmos afrocolombianos, pasando por los valses peruanos y el son jarocho mexicano, estos músicos apasionados por la música tradicional interpretan composiciones y melodías populares, jugando con sus diferentes influencias y cultura musical.

