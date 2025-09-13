Concert Aznavour Parking 1 Rue terre du pas Blanzaguet-Saint-Cybard
Concert Aznavour Parking 1 Rue terre du pas Blanzaguet-Saint-Cybard samedi 13 septembre 2025.
Concert Aznavour
Parking 1 Rue terre du pas Eglise St Pierre St Paul Blanzaguet-Saint-Cybard Charente
Début : 2025-09-13 19:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Concert Aznavour par Jean-François POMEROLE
19h food truck, place de la Mairie, glaces
20h30 concert
Parking 1 Rue terre du pas Eglise St Pierre St Paul Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 69 03 08 festi-blanzaguet@laposte.net
English :
Concert: Aznavour by Jean-François POMEROLE
7pm: food truck, place de la Mairie, ice creams
8:30pm concert
German :
Konzert: Aznavour von Jean-François POMEROLE
19 Uhr: Foodtruck, Place de la Mairie, Eiscreme
20.30 Uhr Konzert
Italiano :
Concerto: Aznavour di Jean-François POMEROLE
ore 19.00: food truck, Place de la Mairie, gelati
ore 20.30 concerto
Espanol :
Concierto: Aznavour por Jean-François POMEROLE
19.00 h: food truck, Place de la Mairie, helados
20.30 h: concierto
