Concert Aznavour Parking 1 Rue terre du pas Blanzaguet-Saint-Cybard

Concert Aznavour

Parking 1 Rue terre du pas Eglise St Pierre St Paul Blanzaguet-Saint-Cybard Charente

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Concert Aznavour par Jean-François POMEROLE

19h food truck, place de la Mairie, glaces

20h30 concert

.

Parking 1 Rue terre du pas Eglise St Pierre St Paul Blanzaguet-Saint-Cybard 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 69 03 08 festi-blanzaguet@laposte.net

English :

Concert: Aznavour by Jean-François POMEROLE

7pm: food truck, place de la Mairie, ice creams

8:30pm concert

German :

Konzert: Aznavour von Jean-François POMEROLE

19 Uhr: Foodtruck, Place de la Mairie, Eiscreme

20.30 Uhr Konzert

Italiano :

Concerto: Aznavour di Jean-François POMEROLE

ore 19.00: food truck, Place de la Mairie, gelati

ore 20.30 concerto

Espanol :

Concierto: Aznavour por Jean-François POMEROLE

19.00 h: food truck, Place de la Mairie, helados

20.30 h: concierto

L’événement Concert Aznavour Blanzaguet-Saint-Cybard a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du Sud Charente