Concert Azul Al Sol et Jazz en Velay place Marius Sarda Lapte

Concert Azul Al Sol et Jazz en Velay

place Marius Sarda Théâtre Gérard Defour Lapte Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Une soirée conviviale et dansante avec ce format hybride et festif, le GAL célèbre les musiques vivantes et confirme sa volonté d’ouvrir les horizons.

Ce programme mitonné avec talent ne prend sens que par votre curiosité.

English :

A convivial, danceable evening: with this hybrid, festive format, GAL celebrates live music and confirms its commitment to opening up horizons.

This skilfully-crafted program will only make sense if you are curious

German :

Ein geselliger und tanzbarer Abend: Mit diesem hybriden und festlichen Format feiert die GAL die lebendige Musik und bestätigt ihren Willen, Horizonte zu öffnen.

Dieses mit Talent zusammengestellte Programm ergibt nur durch Ihre Neugierde einen Sinn.

Italiano :

Una serata all’insegna della convivialità e del ballo: con questo formato ibrido e festoso, GAL celebra la musica dal vivo e conferma la sua volontà di aprire gli orizzonti.

Questo programma, sapientemente realizzato, avrà senso solo se sarete curiosi

Espanol :

Una velada de convivencia y baile: con este formato híbrido festivo, GAL celebra la música en directo y confirma su voluntad de abrir horizontes.

Este programa hábilmente elaborado sólo tendrá sentido si eres curioso

