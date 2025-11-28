Concert B.Roy Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins
Concert B.Roy Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins vendredi 28 novembre 2025.
Concert B.Roy
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
B.ROY sera en concert chez Oliv’ & Tomme le vendredi 28 novembre, pour notre plus grand plaisir ! Venez vivre une belle soirée guinguette !
Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 12 74 oliv.et.tomme@gmail.com
English :
B.ROY will be in concert at Oliv’ & Tomme on Friday 28th November, to our great delight! Come and enjoy a guinguette evening!
German :
B.ROY wird am Freitag, den 28. November, bei Oliv’ & Tomme auftreten, zu unserem größten Vergnügen! Erleben Sie einen schönen Guinguette-Abend!
Italiano :
B.ROY sarà in concerto all’Oliv’ & Tomme venerdì 28 novembre, con nostra grande gioia! Venite a godervi una grande serata di guinguette!
Espanol :
B.ROY estará en concierto en Oliv’ & Tomme el viernes 28 de noviembre, ¡para nuestro gran deleite! ¡Ven a disfrutar de una gran velada guinguette!
L’événement Concert B.Roy Moulins a été mis à jour le 2025-11-12 par Office du tourisme de Moulins & sa région