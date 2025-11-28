Concert B.Roy Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive Moulins

Concert B.Roy

Oliv’ & Tomme, épicerie apéritive 10 place de l’Hôtel de Ville Moulins Allier

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

B.ROY sera en concert chez Oliv’ & Tomme le vendredi 28 novembre, pour notre plus grand plaisir ! Venez vivre une belle soirée guinguette !

English :

B.ROY will be in concert at Oliv’ & Tomme on Friday 28th November, to our great delight! Come and enjoy a guinguette evening!

German :

B.ROY wird am Freitag, den 28. November, bei Oliv’ & Tomme auftreten, zu unserem größten Vergnügen! Erleben Sie einen schönen Guinguette-Abend!

Italiano :

B.ROY sarà in concerto all’Oliv’ & Tomme venerdì 28 novembre, con nostra grande gioia! Venite a godervi una grande serata di guinguette!

Espanol :

B.ROY estará en concierto en Oliv’ & Tomme el viernes 28 de noviembre, ¡para nuestro gran deleite! ¡Ven a disfrutar de una gran velada guinguette!

