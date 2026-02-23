Concert B-Side Duo La Cantina Rochefort

Concert B-Side Duo

La Cantina 14 quai aux Vivres Rochefort Charente-Maritime

Début : 2026-03-13 21:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

2026-03-13

Tous les week-ends, la cave de La Cantina se met en fête et vous propose des soirées festives sous les voutes de Vivre[s].

La Cantina 14 quai aux Vivres Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 70 02 90 contact@vivres.net

English : Concert B-Side Duo

Every weekend, La Cantina’s cellar celebrates with festive evenings under the arches of Vivre[s].

