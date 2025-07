Concert B-Side Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin

Concert B-Side Rolex Fastnet Race Place Napoléon Cherbourg-en-Cotentin jeudi 24 juillet 2025.

Concert B-Side Rolex Fastnet Race

Place Napoléon CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin Manche

Début : 2025-07-24 19:00:00

fin : 2025-07-24 20:30:00

2025-07-24

L’hommage électrisant aux Beatles !

Revivez la magie intemporelle des Fab Four, un voyage musical coloré et explosif pour tous les âges !

Place Napoléon CHERBOURG-OCTEVILLE Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

English : Concert B-Side Rolex Fastnet Race

An electrifying tribute to the Beatles!

Relive the timeless magic of the Fab Four, a colorful and explosive musical journey for all ages!

German :

Die elektrisierende Hommage an die Beatles!

Erleben Sie die zeitlose Magie der Fab Four, eine farbenfrohe und explosive musikalische Reise für alle Altersgruppen!

Italiano :

Un elettrizzante tributo ai Beatles!

Rivivete la magia senza tempo dei Fab Four, in un viaggio musicale colorato ed esplosivo per tutte le età!

Espanol :

¡Un electrizante homenaje a los Beatles!

Revive la magia atemporal de los Fab Four en un colorido y explosivo viaje musical para todas las edades

