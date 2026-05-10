Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Concert Baboucan & The fine Asses

Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Concert Baboucan & Teh fine Asses, Groove -Pop à l’Avant-Scène.

Des artistes locaux mais d’ailleurs ! On est une fine association de ukulélé, de guitares qui feulent, de beatbox qui gratouille les vertèbres et d’harmonies travaillées. On est le mi-cuit au chocolat qu’auraient cuisiné Deluxe, Jain et Moriarty à déguster : à l’arrière d’un van en voyage, au premier rayons de soleil du printemps ou en se roulant sur les vagues dodues de l’océan. On est Baboucan & the Fine Asses, On fait de la Groove-Pop Frétillante. 8 .

Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 36 88 billetterieasso@avantscene-argenton.com

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English :

Baboucan & Teh Fine Asses Concert, Groove-Pop at l’Avant-Scène.

L’événement Concert Baboucan & The fine Asses Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Vallée de la Creuse