Concert Baboucan & The fine Asses Argenton-sur-Creuse
samedi 7 novembre 2026 · Argenton-sur-Creuse
Informations pratiques
Argenton-sur-Creuse
Concert Baboucan & The fine Asses
Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Concert Baboucan & Teh fine Asses, Groove -Pop à l’Avant-Scène.
Des artistes locaux mais d’ailleurs ! On est une fine association de ukulélé, de guitares qui feulent, de beatbox qui gratouille les vertèbres et d’harmonies travaillées. On est le mi-cuit au chocolat qu’auraient cuisiné Deluxe, Jain et Moriarty à déguster : à l’arrière d’un van en voyage, au premier rayons de soleil du printemps ou en se roulant sur les vagues dodues de l’océan. On est Baboucan & the Fine Asses, On fait de la Groove-Pop Frétillante. 8 .
Allée des Acacias Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 36 88 billetterieasso@avantscene-argenton.com
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English :
Baboucan & Teh Fine Asses Concert, Groove-Pop at l’Avant-Scène.
L’événement Concert Baboucan & The fine Asses Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Vallée de la Creuse
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