Concert « Baby Volcano + Dame Area » La Centrifugeuse UPPA Pau jeudi 6 novembre 2025.

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-11-06

fin : 2025-11-06

2025-11-06

Baby Volcano est une artiste suizo-guatémaltèque. Elle débarque telle une coulée de lave dans le paysage underground suisse avec la sortie de son premier Ep Síndrome Premenstrual (2021).

Formée à la performance et à la danse contemporaine à Buenos Aires, elle marque les esprits en offrant des lives à la fois puissants, sensibles et avant-gardistes.En seulement deux ans, elle est programmée dans les plus grands festivals d’Europe tels que Roskilde, Les Eurockéennes de Belfort, Paléo Festival, Dour Festival, Les Vieilles Charrues, Le Printemps de Bourges, Les Transmusicales de Rennes, et plus encore.

Dame Area (post-punk /tribal synth wave)

Originaire de Barcelone, Dame Area a laissé le public bouche bée et sans souffle dans toute l’Europe et l’Amérique, jouant environ 300 concerts et générant un consensus ils sont l’un des meilleurs groupes live du moment. .

La Centrifugeuse UPPA Allée du Doyen Jean Loiseau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 72 93 accueil.centrifugeuse@univ-pau.fr

