Concert Babylon Circus + Les Tambours du Bronx

Baraqueville Aveyron

Tarif : 18.8 – 18.8 – 35.8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Dans le cadre des concerts Les Incontournables de l’AJAL

Au programe

19h Zikaléon

20h30 Les Tambours du Bronx

22h Babylon Circus

23h30 La Brigade du Kif

Buvette et restauration sur place .

Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie

English :

As part of AJAL?s Les Incontournables concert series

German :

Im Rahmen der Konzerte Les Incontournables de l’AJAL

Italiano :

Nell’ambito della serie di concerti Les Incontournables de l’AJAL

Espanol :

En el marco del ciclo de conciertos Les Incontournables de l’AJAL

