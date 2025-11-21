Concert Babylon Circus + Les Tambours du Bronx Baraqueville
Concert Babylon Circus + Les Tambours du Bronx Baraqueville vendredi 21 novembre 2025.
Concert Babylon Circus + Les Tambours du Bronx
Baraqueville Aveyron
Tarif : 18.8 – 18.8 – 35.8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi 2025-11-21
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Dans le cadre des concerts Les Incontournables de l’AJAL
Au programe
19h Zikaléon
20h30 Les Tambours du Bronx
22h Babylon Circus
23h30 La Brigade du Kif
Buvette et restauration sur place .
Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie
English :
As part of AJAL?s Les Incontournables concert series
German :
Im Rahmen der Konzerte Les Incontournables de l’AJAL
Italiano :
Nell’ambito della serie di concerti Les Incontournables de l’AJAL
Espanol :
En el marco del ciclo de conciertos Les Incontournables de l’AJAL
